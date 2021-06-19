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Самолет с пассажирами потерпел крушение на аэродроме в России: фото, видео и данные о жертвах

Самолет с пассажирами потерпел крушение на аэродроме в России: фото, видео и данные о жертвах
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф Фото: Baza

В России в Кемеровской области разбился самолет Л-410. Трагедия произошла на аэродроме "Танай", а на борту самолета находились парашютисты и пассажиры.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

По предварительным данным, погибли семь человек, ещё тринадцать человек серьёзно пострадали.

Телеграм-канал ENews, назвал предварительную причину аварии -  жесткую посадку. Самолёт не успел набрать нужную высоту, задел одним из крыльев землю, после чего перевернулся и врезался в землю кабиной. Лётчики погибли сразу.

Крушение самолета в Кемеровской области 19.06.2021

Крушение самолета в Кемеровской области 19.06.2021

Крушение самолета в Кемеровской области 19.06.2021

Крушение самолета в Кемеровской области 19.06.2021

Позже стало известно, что на потерпевшем крушении самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. Они должны были совершить тренировочные прыжки. При взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю.

Четверо пострадавших при крушении самолета сейчас в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести.

Л-410 – небольшой самолёт, разработанный для внутренних пассажирских перевозок. Дальность его полёта не может превышать 1500 километров, а на борт он может взять не более 18-20 человек или 1800 кг груза.

Напомним, в мае в Беларуси учебный военный самолет упал прямо на жилой дом, погибли два пилота. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 798

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Россия, Самолет, Крушение самолета, Кемеровская область.
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