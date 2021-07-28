От самолета ничего не осталось: появилось видео масштабного пожара после авиакатастрофы на Ивано-Франковщине

В Сети появилось видео масштабного пожара, который охватил частный дом близ села Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине.

На кадрах, которые выложили сотрудники ГСЧС, видно, что спортивный самолет сгорел дотла - от него не осталось даже каркаса.

Спасатели говорят о том, что в воздушном судне было 4 человека - шансов выжить в результате крушения и последующего взрыва у них не было.

Сейчас на месте падения спортивного самолета работают десятки пожарных и три единицы техники. Пламя удалось локализовать, однако возгорание все еще тушат.

Все причины случившегося в полиции озвучат позже.

Напомним, 26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия. Оказалось, у воздушного судна отказал двигатель, и потребовалась экстренная посадка.