"Говорил, что без полетов умрет": разбившийся на Прикарпатье Табанюк исполнял мечту погибшего сына

Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области 28 июля, в которой погиб пилот с 40-летним стажем Игорь Табанюк и три его пассажира-иностранца, стала настоящим потрясением для Украины.

Согласно интервью, которое летчик дал в этом году для "Суспільне", в его семье ранее уже произошла трагедия: погиб младший сын Денис, который также хотел быть летчиком.

По словам супруги Табанюка Оксаны, после гибели сына в 2013 году она просила супруга уехать из Коломыи.

"Он сказал: "Нет. Деня - этого очень хотел. И я останусь навсегда в Коломые", - цитирует слова женщины СМИ.

Оксана Табанюк в интервью призналась о том, что мечтала, чтобы муж ушел из профессии. Однако он отвечал, что без полетов умрет и потеряет свои крылья.

У погибшего летчика остались жена и старший сын.

Напомним, авиакатастрофа произошла 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского районав. Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.