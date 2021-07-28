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"Говорил, что без полетов умрет": разбившийся на Прикарпатье Табанюк исполнял мечту погибшего сына

"Говорил, что без полетов умрет": разбившийся на Прикарпатье Табанюк исполнял мечту погибшего сына
16:17 Сегодня Телеграф

Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области 28 июля, в которой погиб пилот с 40-летним стажем Игорь Табанюк и три его пассажира-иностранца, стала настоящим потрясением для Украины.

Согласно интервью, которое летчик дал в этом году для "Суспільне", в его семье ранее уже произошла трагедия: погиб младший сын Денис, который также хотел быть летчиком.

По словам супруги Табанюка Оксаны, после гибели сына в 2013 году она просила супруга уехать из Коломыи.

"Он сказал: "Нет. Деня - этого очень хотел. И я останусь навсегда в Коломые", - цитирует слова женщины СМИ.

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Оксана Табанюк в интервью призналась о том, что мечтала, чтобы муж ушел из профессии. Однако он отвечал, что без полетов умрет и потеряет свои крылья.

У погибшего летчика остались жена и старший сын.

Напомним, авиакатастрофа произошла 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского районав. Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 273

Все по теме:

Самолет, Ивано-Франковщина, Авиакастрофа, Игорь Табанюк.
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