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Владел аэродромом и снимался на ТВ: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье (фото)

Владел аэродромом и снимался на ТВ: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье (фото)
15:38 Сегодня Телеграф

Стали известны личности четверых погибших в авиакатастрофе на Прикарпатье, которая произошла 28 июля около 13:40.

Легкомоторным самолетом WT-10 Advantic управлял опытнейший пилот со стажем более 40 лет Игорь Табанюк. Он был профессиональным летчиком, инструктором и частично владел аэродромом малой авиации в Коломые. Свои соболезнования близким пилота в соцсетях уже выражают друзья и коллеги Табанюка.

От самолета ничего не осталось: появилось видео масштабного пожара после авиакатастрофы на Ивано-Франковщине

К слову, летчик неоднократно участвовал в телепередачах и сюжетах на ТВ в качестве одного из самых опытных пилотов страны.

Известно, что самолет был рассчитан на троих пассажиров, которыми стали иностранцы. Все они погибли в результате крушения, взрыва и последующего пожара. Почему произошло ЧП - предстоит выяснить экспертам.

Напомним, самолет рухнул на частный жилой дом в Ивано-Франковской области. На момент выхода новости спасатели потушили пожар, который составил более 100 квадратов.

Напомним, 26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия. Оказалось, у воздушного судна отказал двигатель, и потребовалась экстренная посадка.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 756

Все по теме:

Авиакатастрофа, Прикарпатье, Погибшие, Пилот, Ивано-Франковщина, Игорь Табанюк.
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