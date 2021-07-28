Владел аэродромом и снимался на ТВ: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе на Прикарпатье (фото)

Стали известны личности четверых погибших в авиакатастрофе на Прикарпатье, которая произошла 28 июля около 13:40.

Легкомоторным самолетом WT-10 Advantic управлял опытнейший пилот со стажем более 40 лет Игорь Табанюк. Он был профессиональным летчиком, инструктором и частично владел аэродромом малой авиации в Коломые. Свои соболезнования близким пилота в соцсетях уже выражают друзья и коллеги Табанюка.

К слову, летчик неоднократно участвовал в телепередачах и сюжетах на ТВ в качестве одного из самых опытных пилотов страны.

Известно, что самолет был рассчитан на троих пассажиров, которыми стали иностранцы. Все они погибли в результате крушения, взрыва и последующего пожара. Почему произошло ЧП - предстоит выяснить экспертам.

Напомним, самолет рухнул на частный жилой дом в Ивано-Франковской области. На момент выхода новости спасатели потушили пожар, который составил более 100 квадратов.

Напомним, 26 июля командование самолета авиакомпании Belavia, который летел из Минска в курортную Анталию, подало сигнал бедствия. Оказалось, у воздушного судна отказал двигатель, и потребовалась экстренная посадка.