У Підмосков'ї розбився новітній військовий літак РФ: відео моменту падіння і перші деталі

За непідтвердженою інформацією, весь екіпаж розбитого літака загинув.

У Підмосковʼї зазнав аварії новітній військово-транспортний літак РФ — Іл-112В. За попередніми даними, на судні сталося загоряння у двигуні.

Відповідні кадри сьогодні, 17 серпня, опублікував канал Baza у Telegram.

Повідомляється, що військове судно впало під час тренувального польоту при заході на посадку на аеродром Кубинка. Судячи з кадрів, у новітнього літака загорівся двигун, після чого він зазнав аварії.

За непідтвердженою інформацією російських ЗМІ, весь екіпаж літака, що розбився Іл-112В загинув. На борту перебували три людини.

Як повідомив Telegram-канал Mash, за штурвалом літака був Микола Куімов — льотчик-випробувач, герой Росії.

За інформацією Обʼєднаної авіабудівної корпорації (ОАК), аварія військово-транспортного літака Іл-112В сталася у лісосмузі. Для її розслідування буде створена спеціальна комісія.

Також в ОАК повідомили, що новий літак Іл-112В прибув з Воронежа до Москви для участі в VII Міжнародному військово-технічному форумі «Армія-2021». Цю подію назвали найважливішою для всього російського літакобудування.

"Літак пілотував екіпаж у складі шеф-пілота ПАТ «Іл», льотчика-випробувача 1-го класу, Героя Росії Миколи Куімова, льотчика-випробувача 1-го класу Дмитра Комарова, бортінженера-випробувача 1-го класу Миколи Хлудєєва", — додали в ОАК.

Нагадаємо, 28 червня під Коломиєю зазнав аварії літак з туристами. Загинули чотири людини — разом з Ігорем Табанюком розбилися троє 20-річних пасажирів-іноземців.

Також "Телеграф" повідомляв, що сімʼї, на чий будинок впав літак Ігоря Табанюка, збирають на нове житло. А родичі загиблого кажуть, що Табанюк перед смертю отримував погрози, і впевнені, що авіакатастрофа — не наслідок нещасного випадку.