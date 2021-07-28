Жертвами авиакатастрофы на Прикарпатье стали американцы и британец: что о них известно

В самолете, разбившемся 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского района, было три студента еврейских общин из США и Великобритании, а также пилот Игорь Табанюк, который был одним из самых опытных пилотов Украины. Все они погибли в результате взрыва после попадания легкомоторного самолета WT-10 Advantic на жилой дом.

Об этом в среду сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Один погибший студент был из общины Лондона (Великобритания), двое других состояли в общинах Монсе и Вильямсбург (Нью-Йорк, США). Все они были хасидами.

Одному из погибших было 19 лет.

Молодые люди входили в иешиву Мир в Иерусалиме, а в Украине посещали могилы еврейских мудрецов.

Община информирует, что студенты приехали с группой на отдых, и фатальный полет произошел во время экскурсии по Прикарпатью.

Немного позже в спецвыпуске "ICTV" рассказали, что это был 6-й полет за день, ведь на экскурсию прибыли около 20 хасидов.

Ранее "Телеграф" показывал видео с моментом падения самолета с иностранными студентами-хасидами.