Появилось видео с моментом падения самолёта на Прикарпатье

В Сети появилось видео падения легкомоторного самолета WT-10 Advantic, которым управлял опытнейший пилот со стажем более 40 лет Игорь Табанюк. Он и три его пассажира-иностранца погибли в результате падения на жилой дом.

Видео сняла совершенно случайно местная жительница по имени Диана.

На записи видно, как самолет, потеряв высоту, начал падать почти вертикально и спустя секунды рухнул на жилой дом, откуда повалил черный дым.

Напомним, авиакатастрофа произошла 28 июля на Прикарпатье близ села Шепаровцы Коломыйского районав. Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом, в результате чего произошел взрыв и пожар. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека.

Один из них - Игорь Табанюк. Он был профессиональным летчиком, инструктором и частично владел аэродромом малой авиации в Коломые. Летчик неоднократно участвовал в телепередачах и сюжетах на ТВ в качестве одного из самых опытных пилотов страны. У него остались жена и сын.