Семье, на чей дом упал самолет Игоря Табанюка, собирают на новое жилье

В результате падения в среду, 28 июля, легкомоторного самолета Advantic WT10 на частный дом в селе Шепаровцы близ Коломыи Ивано-Франковской области, без крова над головой и практически без вещей осталась семья Валерия Помогаева с дочерьми и внуками.

В этот новый дом Помогаевы въехали в 2018 году, но после падения самолета, начавшегося пожара и его тушения, все помещения пришли в негодность. А что не сгорело, то оказалось в саже или залито водой. По мнению специалистов, восстанавливать его нет смысла, надо сносить до основания.

Временное пристанище погорельцы нашли у радушных соседей в отеле «Колиба у вуйка Василя». Жители Коломыи тем временем инициировали сбор средств для потерпевших. При этом, инициативу они посвятили памяти погибшего авиатора Игоря Табанюка.

Не осталась в стороне и власть.

"Городской совет поможет владельцам здания, пострадавшего в результате катастрофы самолета, - сообщил в Фейсбуке городской голова Коломыи Богдан Станиславский. - Сегодня решением ТЭБ и ЧС дали задание отделу по вопросам гражданской защиты подготовить квалификационные признаки чрезвычайной ситуации. Это часть процедуры, которая позволит комиссии ТЭБ и ЧС обратиться в исполнительный комитет с представлением выделить средства из городского бюджета на восстановление дома и компенсацию убытков. Точную сумму сейчас называть рано, ведь она будет определена после проведения экспертизы.

Вместе с тем, призываю, по возможности, поддержать семью финансово. Номер карты: 5168 7427 3126 3111 ПриватБанк (Помогаев Валерий Николаевич - владелец дома).

Городской совет обеспечивает проживание, однако у людей сгорели практически все вещи и сбережения и помощь лишней не будет".

Средства также можно перечислить на карточку дочери Валерия Помогаева: 5168 7573 6820 6928 ПриватБанк на имя Василишин Алина Валерьевна

Напомним, в авиакатастрофе под Коломыей погиб известный авиатор Игорь Табанюк и три пассажира-иностранца.