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Родственники разбившегося на Прикарпатье пилота Табанюка назвали свою версию причины трагедии

Родственники разбившегося на Прикарпатье пилота Табанюка назвали свою версию причины трагедии
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковской области 31 июля в последний путь провели известного пилота Игоря Табанюка, погибшего в результате падения самолета на частный дом 28 июля. Родственники погибшего говорят, что Табанюк перед смертью получал угрозы, и уверены, что авиакатастрофа - не следствие несчастного случая.

Об этом  в воскресенье, 1 августа, сообщается в сюжете ТСН.

Так, сын погибшего пилота рассказал, что отцу в последнее время поступало много угроз и он даже намеревался вывезти из Коломыи (родного города) всю свою семью. Причиной угроз, по словам мужчины, стал местный аэродром, который у Табанюка хотели отобрать.

"Во-первых, в понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то есть - он назвал фамилии - виновные и причастные к этому люди. Второе, после прилета на аэродром, я не обнаружил на камерах видеонаблюдения никакой видеозаписи. Это большое подозрение для меня. Я написал заявление в полицию", - рассказал сын Игоря Табанюка.

Коллеги и друзья погибшего также не понимают, каким образом самолет упал на дом. Один из них утверждает, что высота самолета не была критической для опытного пилота и он мог бы с ней справиться.

"Он бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках", - заявил один из них.

В то же время другой пилот отметил, что Табанюк не использовал спасательную систему, что означает, что полет шел нормально.

"И буквально за несколько секунд могло что-то произойти - или пассажир не так себя повел, может, пассажиру стало плохо, может что-то с оборудованием", - сказал коллега погибшего.

При этом, как утверждает президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов, у Табанюка никогда не было жалоб на здоровье. Хазанов предположил, что на борту могла произойти блокировка управления, что привело к катастрофе.

Напомним, что в результате падения самолета под Коломыей 28 июля погибло четыре человека - вместе с Игорем Табанюком разбились трое 20-летних пассажиров-иностранцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что семье, на чей дом упал самолет Игоря Табанюка, собирают на новое жилье.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Авиакатастрофа, Коломыя, Игорь Табанюк, авиакатастрофа на Прикарпатье.
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