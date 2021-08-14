Никто не выжил: в Турции разбился пожарный самолёт, в котором было восемь человек (видео)

В Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек - все они погибли.
Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Dailyaz" на странице в Twitter.
По данным СМИ, трагедия произошла на востоке Турции.
#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras
There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm
— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
Известно, что разбившийся самолет был из России и его арендовали для тушения пожаров, которые недавно охватили огромную территорию лесов в Турции.
В Минобороны РФ подтвердили крушение пожарного самолета в Турции. На борту находились 5 россиян и трое граждан Турции. Никто не выжил.
— TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2021
Позже в Министерстве обороны Российской Федерации появились сведения, что в самолете на момент трагедии было пятеро российских военнослужащих и все они погибли при крушении самолета на территории Турции.
Кроме того, на борту было три гражданина страны, в которой произошло крушение самолета. Они также не выжили.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.
Также напоминаем, что самолет "Petzetel" разбился на греческом острове Закинф (столица - Закинтос) также во время тушения лесных пожаров, которые охватили страну. В авиакатастрофе выжил пилот самолета.