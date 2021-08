Никто не выжил: в Турции разбился пожарный самолёт, в котором было восемь человек (видео)

В Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек - все они погибли.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Dailyaz" на странице в Twitter.

По данным СМИ, трагедия произошла на востоке Турции.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras

There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm

— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021