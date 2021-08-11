Скачать
Среда, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Одессе прощаются с директором художественного музея Александром Ройтбурдом (фото и видео)
В Одессе прощаются с директором художественного музея Александром Ройтбурдом (фото и видео)
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)

Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф "Нurriyet".

На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "Нurriyet".

По данным СМИ из-за огромного количества осадков затопило турецкие города Бартын, Синоп, а также регион Кастамону.

Турецкие власти говорят, что там из-за наводнения потеряли уже 4-5 жизней.

Ливни затопили автомобили, многие предприятия и дома. На дороге Бартын-Карабюк из-за наводнения произошло обрушение моста, который обеспечивал доступ к 2 деревням.

Вследствие потопа некоторые граждане оказались в ловушке в своих домах, поэтому службы спасения и пожарные обязаны были отправится им на помощь.

Кроме того, губернатор Бартына Синан Гюнер сообщил, что 80-летняя женщина, дом которой был разрушен, погибла во время наводнения. 

Также в Синопе из-за потопа вынуждены были эвакуировать людей из больницы в качестве меры предосторожности. 

"Мы не видели ничего подобного в истории. Русла ручья все переполнились" - говорит мэр города Аздавай в регионе Кастамону Осман Нури Чивелек.

Некоторые люди, которые оказались в затруднительном положении, были спасены вертолетом, направленным в село Ениконак Аянджикского района, также пострадавшего от наводнения.

"Дождь продолжается уже 5 часов, в нашем районе никогда не было такого бедствия в своей истории. Мы наблюдаем беспомощное разрушение нашего района", - говорит Мэр Бозкурта (регион Кастамону) Муаммер Янык. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа на объятую пожарами Турцию пролился дождь: люди кричали от радости и молились на коленях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 306

Все по теме:

Наводнение, Турция, Ливень, Потоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Серьезный зашквар российской оборонки": военные нашли новые доказательства военных преступлений РФ против Украины (фото)
02 Карпаты для российских военных и туры в Абхазию: украинская турфирма оказалась в эпицентре скандала
03 Бывший советник Порошенко Бирюков поглумился над Алёной Алёной, но потом удалил пост: скриншот
04 Месси в ПСЖ, "Шахтер" прошел "Генк", а "Колос" вылетел из еврокубков: главные новости футбола
05 Янина Соколова призналась, что не может иметь детей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
&quot;Открой губочки&quot;: в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
"Открой губочки": в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
Авария с грузовиком блокировала движение авто и поездов в Одессе (карта и видео)
Авария с грузовиком блокировала движение авто и поездов в Одессе (карта и видео)
Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация
Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь