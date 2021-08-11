Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)

На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "Нurriyet".

По данным СМИ из-за огромного количества осадков затопило турецкие города Бартын, Синоп, а также регион Кастамону.

Турецкие власти говорят, что там из-за наводнения потеряли уже 4-5 жизней.

Ливни затопили автомобили, многие предприятия и дома. На дороге Бартын-Карабюк из-за наводнения произошло обрушение моста, который обеспечивал доступ к 2 деревням.

Вследствие потопа некоторые граждане оказались в ловушке в своих домах, поэтому службы спасения и пожарные обязаны были отправится им на помощь.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

Кроме того, губернатор Бартына Синан Гюнер сообщил, что 80-летняя женщина, дом которой был разрушен, погибла во время наводнения.

Также в Синопе из-за потопа вынуждены были эвакуировать людей из больницы в качестве меры предосторожности.

"Мы не видели ничего подобного в истории. Русла ручья все переполнились" - говорит мэр города Аздавай в регионе Кастамону Осман Нури Чивелек.

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDE pic.twitter.com/1SDVP6URTN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

Некоторые люди, которые оказались в затруднительном положении, были спасены вертолетом, направленным в село Ениконак Аянджикского района, также пострадавшего от наводнения.

"Дождь продолжается уже 5 часов, в нашем районе никогда не было такого бедствия в своей истории. Мы наблюдаем беспомощное разрушение нашего района", - говорит Мэр Бозкурта (регион Кастамону) Муаммер Янык.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 августа на объятую пожарами Турцию пролился дождь: люди кричали от радости и молились на коленях.