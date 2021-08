Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)

На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "Нurriyet".

По данным СМИ из-за огромного количества осадков затопило турецкие города Бартын, Синоп, а также регион Кастамону.

Турецкие власти говорят, что там из-за наводнения потеряли уже 4-5 жизней.

Ливни затопили автомобили, многие предприятия и дома. На дороге Бартын-Карабюк из-за наводнения произошло обрушение моста, который обеспечивал доступ к 2 деревням.

Вследствие потопа некоторые граждане оказались в ловушке в своих домах, поэтому службы спасения и пожарные обязаны были отправится им на помощь.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq