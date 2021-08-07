На объятую пожарами Турцию пролился дождь: люди кричали от радости и молились на коленях (фото, видео)

Похоже, что сама природа решила помочь страдающей от масштабных лесных пожаров Турции. В субботу, 7 августа, на город Манангват в затронутой огнем провинции Анталья обрушился мощный ливень.

Об этом пишет CNN-Turk.

Как сообщается, дожди начались около 17:00, когда работы по тушению пожаров еще продолжались.

Несмотря на то, что он длился около 20 минут, он был достаточно сильным, чтобы в центре города образовались большие лужи.

Издание указывает, что дождь сильно обрадовал как волонтеров, помогающих с пожарным, так и самих спасателей, которые непосредственно привлечены к тушению пожаров.

На одном из фото видно, что один из волонтеров упал на колени и начал молится прямо посреди улицы.

Как сообщалось ранее, пожары в Турции начались еще в конце июля. Их причиной стали многочисленные поджоги, за которые взяла ответственность террористическая организация "Дети огня", являющаяся частью РПК ("Рабочая партия Курдистана").