Греция продолжает пылать: зафиксированы более 400 очагов

В Греции за последние сутки зафиксировали 426 пожаров. Огонь охватил десятки гектаров леса, множество домов и деревень.

Об этом вечером в субботу, 7 августа, сообщает посольство Украины в Греции на своей странице в Facebook.

С пожаром, вспыхнувшим 3 августа в Северной Евии, сейчас борются 246 работников службы тушения огня, береговая охрана, армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местная власть.

Кроме того, помощь предоставляют пожарные из Украины, прибывшие в Грецию еще в пятницу вечером.

Также продолжаются пожары в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, в Мелпеи, Мессиния, в районе Василик Парнита, в Восточном Мани, Лакония.

Сейчас местные пожарные службы пытаются стабилизировать там ситуацию.

Помощь греческим пожарным также предоставляют 40 пожарных из Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 - из Израиля.

В посольстве Украины в Греции дают неутешительную информацию касательно возгораний.

"На завтра, воскресенье, 8 августа 2021г, прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией риска 4 в следующих областях: регион Центральной Греции (о. Эвия, Фиотида, Беотия), Аттика, Крит (Ираклион, Лассити), Северо Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария), Юго-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)", - говорят в посольстве.

Пожары, вспыхнувшие в Греции, сопровождаются жарой в около 40 градусов по Цельсию и сильным ветром. Страна уже более недели страдает от огня.

В результате пожаров в Греции погиб минимум один человек.

Многих людей эвакуировали, когда огонь подходил к их жилью. Пожары также продолжаются в Северной Македонии. Правительство этой страны 5 августа объявило чрезвычайное положение на ближайшие 30 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабных лесных пожарах в Турции, которые возникли еще 28 июля и длятся до сих пор.

Напоминаем, что 7 августа на турецкий город Манангват в затронутой огнем провинции Анталья обрушился мощный ливень. Люди кричали от радости и молились на коленях.