В Греции над пылающими лесами разбился пожарный самолет (фото)

Самолет Petzetel разбился на греческом острове Закинф (столица - Закинтос) во время тушения лесных пожаров, которые охватили страну. В авиакатастрофе выжил пилот самолета. Остров находится в Ионическом море, это популярный курорт среди греков и туристов.
Об этом сообщает AMNA.
Самолет принадлежит государственной авиаслужбе Кефалонии. Он вместе с другим самолетом и семью пожарными машинами был направлен на тушение пожара в районе Лагоподо-Мачерадо.
(Фото: Twitter)
Пилот в крушении выжил, его на вертолете направили в госпиталь. Медики оценивают состояние как удовлетворительное.
В причинах крушения будут разбираться правоохранители.
На острове Закинф пожары ликвидируют силами авиации - 4 самолета, местных пожарных и волонтеров.
Ζάκυνθος: Σε ύφεση οι πυρκαγιές στο νησί https://t.co/jCrNbtBlho pic.twitter.com/k7ys4bOMru
— Arthro.gr (@GrArthro) August 9, 2021
Во всем мире продолжаются масштабные лесные пожары. Кроме Греции возгорания отмечают в Албании, Северной Македонии, Косово.
В США дотла выгорел городок времен "золотой лихорадки" в Калифорнии. Огонь подступает и к другим населенным пунктам.