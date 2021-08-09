В Греции над пылающими лесами разбился пожарный самолет (фото)

Самолет Petzetel разбился на греческом острове Закинф (столица - Закинтос) во время тушения лесных пожаров, которые охватили страну. В авиакатастрофе выжил пилот самолета. Остров находится в Ионическом море, это популярный курорт среди греков и туристов.

Об этом сообщает AMNA.

Самолет принадлежит государственной авиаслужбе Кефалонии. Он вместе с другим самолетом и семью пожарными машинами был направлен на тушение пожара в районе Лагоподо-Мачерадо.

(Фото: Twitter)

Пилот в крушении выжил, его на вертолете направили в госпиталь. Медики оценивают состояние как удовлетворительное.

В причинах крушения будут разбираться правоохранители.

На острове Закинф пожары ликвидируют силами авиации - 4 самолета, местных пожарных и волонтеров.

Во всем мире продолжаются масштабные лесные пожары. Кроме Греции возгорания отмечают в Албании, Северной Македонии, Косово.

В США дотла выгорел городок времен "золотой лихорадки" в Калифорнии. Огонь подступает и к другим населенным пунктам.