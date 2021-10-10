В Татарстане упал пассажирский самолет, пилоты и многие пассажиры погибли: все подробности (фото, видео)

Семерых человек удалось достать из-под обломков живыми

В Татарстане (РФ) потерпел крушение пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 23 человека. По предварительной информации, погибли 15 человек, в числе которых оба пилота.

Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. На борту L-410 во время крушения находились 20 парашютистов и два пилота. После крушения на место сразу направили скорую помощь и сотрудников профильных служб.

Сразу же стало известно о трех погибших и трех пострадавших, однако информация в разных источниках отличается.

По информации МЧС, из-под обломков упавшего самолета удалось извлечь семерых выживших. Всех их госпитализировали.

Также в министерстве уточнили, что на судне в момент аварии находились 23 человека и показали кадры из места аварии. К слову, борт судна остался практически цел.

По информации Telegram-канала SHOT, жертвами авиакатастрофы стали 15 человек. Еще семеро пассажиров выжили и были госпитализированы.

По предварительной информации, у судна отказал двигатель, а во время жесткой посадки самолет влетел в забор.

В сети также появился список парашютистов, находившихся на борту самолета.

А канал Mash Iptash пишет, что оба пилота самолет L-410 погибли на месте аварии. Также стало известно, что самолет был выпущен в 1987 году.

Стоит отметить, что буквально 12 сентября в Иркутской области (РФ) потерпел крушение такой же пассажирский самолет L-410. По предварительной версии, у воздушного судна случился отказ двигателя. В тот день погибли три человека, в их числе оба пилота.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за лето 2021 года в России произошло более десяти авиакатастроф, в которых погибло 52 человека.