Перед падением сделал сальто: момент крушения самолета в России попал на видео

В Татарстане самолет уже шел на посадку, но что-то пошло не так

Спустя трое суток после крушения в российском Татарстане пассажирского самолета L-410, на борту которого находились 23 человека, появилось видео с моментом его падения.

Запись последних секунд жизни 16 человек, которые, в итоге, погибли, опубликовали российские Телеграмм-каналы.

На видео видно, как самолет заходил на посадку, однако по неизвестной причине наклонился в сторону, сделал "сальто" и рухнул на землю. Семерым пассажирам удалось выжить: за их жизнь продолжают бороться медики.

Известно, что воздушное судно принадлежало мензелинскому аэроклубу. На борту L-410 во время крушения находились парашютисты и два пилота — оба погибли.

После авиакатастрофы родственники погибших пилотов заявили, что самолет был в ужасном состоянии и пилоты давно жаловались на неисправности. Эту версию сейчас проверяют следователи, которые установили, что воздушное судно разбилось из-за отказа левого двигателя.

Как сообщал "Телеграф" ранее, появилось фото пассажирского самолета L-410 до падения и первая версия катастрофы.