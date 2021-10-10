Укр

Крушение самолета в России: появилось фото до падения и первая версия

Автор
Елена Вечканова
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На борту рухнувшего L-410 было 22 человека
На борту рухнувшего L-410 было 22 человека

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

В сети появились новые подробности страшной авиакатастрофы, произошедшей 10 октября на территории республики Татарстан.

Как сообщают многочисленные росСМИ, на борту легкомоторного самолета Let L-410 Turbolet на момент трагедии пребывало 22 человека. При этом максимальная загруженность подобного воздушного судна не должна превышать 19 человек.

Первая версия следствия касательно причин падения самолета относится к вероятному отказу техники. Могло ли это произойти из-за значительного перегруза, неизвестно.

На данный момент известно о минимум 16 погибших. Один из раненых пассажиров, находящихся в больнице Мезенлинска, находится в очень тяжелом состоянии. Также имеются сведения о том, что оба пилота, управляющие судном, погибли сразу после падения.

Представители следственного комитета РФ уже начали проверять и местный аэроклуб, которому принадлежал рухнувший L-410, и обстоятельства самой трагедии.

Кроме этого в распоряжение Telegram-канала Mash попали материалы от одной из очевидиц трагедии.

Женщина по имени Оксана, ехав с мужем неподалеку аэроклуба Мезенлинска, заметила слишком низко пролетавший самолет. Происходящее её заинтересовало, и она решила заснять судно. Однако почти сразу муж прервал её криком о том, что самолет не летит, а падает, и они устремились на место происшествия.

Оксана стала одной из пяти свидетельниц авиакатастрофы в Татарстане.

К слову, журналисты говорят, что около года назад в данном регионе уже происходила подобная трагедия. Тогда погибло двое парашютистов.

"Телеграф" же ранее рассказывал, что в начале сентября аналогичный самолет рухнул в России на территории Иркутской области. Подробности инцидента ищите в нашем материале. 

Теги:
#Авиакатастрофа #Россия #Самолет #Татарстан
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