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Катастрофа літака в Росії: з’явилося фото до падіння і перша версія

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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На борту L-410 було 22 людини Новина оновлена 10 жовтня 2021, 11:59
На борту L-410 було 22 людини

Один із потерпілих знаходиться у важкому стані

У мережі з’явилися нові подробиці страшної авіакатастрофи, яка сталася 10 жовтня на території республіки Татарстан.

Як повідомляють численні росЗМІ, на борту легкомоторного літака Let L-410 Turbolet на момент трагедії перебувало 22 людини. При цьому максимальна завантаженість подібного повітряного судна не повинна перевищувати 19 осіб.

Перша версія слідства щодо причин падіння літака стосується ймовірної відмови техніки. Чи могло це статися через значне перевантаження, невідомо.

Наразі повідомляється про щонайменше 16 загиблих. Один із поранених пасажирів, які перебувають у лікарні Мезенлінська, знаходиться в дуже важкому стані. Також є відомості про те, що обидва пілоти, котрі керували судном, загинули одразу після падіння.

Представники слідчого комітету РФ уже почали перевіряти і місцевий аероклуб, якому належав L-410, і обставини самої трагедії.

Крім цього в розпорядження Telegram-каналу Mash потрапили матеріали від однієї з очевидиць трагедії.

Жінка на ім’я Оксана, проїжджавши із чоловіком неподалік аероклубу Мезенлінська, помітила літак, який пролітав надто низько. Те, що відбувається, її зацікавило, і вона вирішила сфотографувати судно. Однак майже відразу чоловік перервав її криком про те, що літак не летить, а падає, і вони поїхали на місце події.

Оксана стала однією із п’яти свідків авіакатастрофи в Татарстані.

До слова, журналісти кажуть, що близько року тому в цьому регіоні вже відбувалася подібна трагедія. Тоді загинуло двоє парашутистів.

"Телеграф" ж раніше розповідав, що на початку вересня аналогічний літак звалився в Росії на території Іркутської області. Подробиці інциденту шукайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Авіакатастрофа #Росія #Літак #Татарстан
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