У РФ розбився та спалахнув літак з пасажирами: на борту були українці

Губернатор Іркутської області каже, що загинули громадяни Росії, Білорусі та України

У Росії в Іркутську 3 листопада близько 15:00 сталася авіакатастрофа: літак Ан-12 з 7 людьми на борту зазнав аварії під час заходу на посадку. За попередніми даними, на борту були й українці.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, які посилаються на губернатора Іркутської області та МНС, у регіоні погана видимість, і вантажний літак білоруської авіакомпанії "Гродно" не зміг здійснити посадку з першого разу та пішов на друге коло. В результаті він зник з радарів. А незабаром виявили пожежу площею 100 "квадратів" за 7 км від аеропорту і те, що залишилося від повітряного судна.

Те, що залишилося від літака Ан-12

На момент виходу новини знайдено останки 5 людей. На борту, який перевозив госптовари до Іркутська з Якутська, були росіяни, білоруси та українці — так кажуть у місцевій обладміністрації.

Інформації про можливу загибель українців у нашому МЗС поки не надали.

Раніше "Телеграф" опублікував момент падіння літака у Підмосков’ї на території російського аероклубу "Аерокласика", в якому також загинули люди.