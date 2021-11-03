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Відомі імена українців, які загинули в авіакатастрофі в Росії: подробиці та відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Те, що залишилося від Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно" Новина оновлена 03 листопада 2021, 15:55
Те, що залишилося від Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно"

Серед загиблих — двоє наших співгромадян, один із яких був другим пілотом

Стали відомі імена всіх загиблих в авіакатастрофі Ан-12 у російському Сибіру. Серед 7 жертв – двоє українців: другий пілот – 50-річний Олег Щучка, а також 60-річний Олександр Чуприненко, посада якого на вантажному авіасудні поки не уточнюється.

Згідно з інформацією місцевих Телеграм-каналів, в авіакатастрофі не вижив ніхто, а повний список жертв має такий вигляд:

  • Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження, громадянин РФ, пілот;
  • Щучка Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, – другий пілот;
  • Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;
  • Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;
  • Кропотливий Юрій Миколайович, громадянин РФ;
  • Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;
  • Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що Ан-12 із 7 людьми на борту зазнав аварії під час заходу на посадку біля іркутського аеропорту. У регіоні була погана видимість, і вантажний літак білоруської авіакомпанії "Гродно" не зміг здійснити посадку з першого разу та пішов на друге коло. В результаті він зник з радарів. А незабаром виявили пожежу площею 100 "квадратів" за 7 км від аеропорту і те, що залишилося від повітряного судна. На жаль, нікому вижити не вдалося.

Раніше "Телеграф" опублікував момент падіння літака у Підмосков’ї, де також загинули люди.

Теги:
#Авіакатастрофа #Росія #Сибір #Падіння літака
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