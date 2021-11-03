Відомі імена українців, які загинули в авіакатастрофі в Росії: подробиці та відео

Серед загиблих — двоє наших співгромадян, один із яких був другим пілотом

Стали відомі імена всіх загиблих в авіакатастрофі Ан-12 у російському Сибіру. Серед 7 жертв – двоє українців: другий пілот – 50-річний Олег Щучка, а також 60-річний Олександр Чуприненко, посада якого на вантажному авіасудні поки не уточнюється.

Згідно з інформацією місцевих Телеграм-каналів, в авіакатастрофі не вижив ніхто, а повний список жертв має такий вигляд:

Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження, громадянин РФ, пілот;

Щучка Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, – другий пілот;

Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;

Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;

Кропотливий Юрій Миколайович, громадянин РФ;

Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;

Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що Ан-12 із 7 людьми на борту зазнав аварії під час заходу на посадку біля іркутського аеропорту. У регіоні була погана видимість, і вантажний літак білоруської авіакомпанії "Гродно" не зміг здійснити посадку з першого разу та пішов на друге коло. В результаті він зник з радарів. А незабаром виявили пожежу площею 100 "квадратів" за 7 км від аеропорту і те, що залишилося від повітряного судна. На жаль, нікому вижити не вдалося.

Раніше "Телеграф" опублікував момент падіння літака у Підмосков’ї, де також загинули люди.