Росія та Білорусь розпочали військові навчання: що відомо про масштаби та терміни

Попередні спільні навчання були менш як півроку тому.

У Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022" на п’яти полігонах. Військові частини розпочали бойове злагодження. У Європарламенті присутність російських військ у країні назвали "загрозою для всієї Європи".

Що за навчання Росії та Білорусі

Про початок етапу бойового злагодження повідомили у російському Міноборони. Згідно з їхніми даними, до 9 лютого до Білорусі прибуватимуть війська РФ, місія навчання перевірити сили реагування Союзної держави. Самі навчання розпочнуться 10 лютого та триватимуть до 20.02. У них входитиме відпрацювання запобіжного заходу та відбиття агресії ззовні, протидії тероризму, охорони держкордону, пошуку та знищенню диверсійних та груп розвідки, а також незаконних збройних формувань. У планах задіяти 5 полігонів, 4 аеродроми, а також провести тренування у різних місцях країни.

Як сказано в повідомленні, кількість техніки та військових не підпадає під дію Віденського документа від 2011 року і не потребує повідомлення. За ним такий контингент не повинен перевищувати 13 тисяч осіб.

Що зараз відбувається

На першому етапі російські та білоруські військовослужбовці відпрацьовують різні бойові дії. У ньому вже задіяно мотострілки, танкісти, екіпажі БМП, артилерійські розрахунки, розрахунки ПТРК. Вони тренують вогневу підготовку та інші напрямки. Мета навчання – спільно вести оборону та боротися з незаконними збройними формуваннями.

Реакція Європарламенту

77 депутатів Європарламенту підписали лист до глав інститутів ЄС 1 лютого, який свідчить, що розгортання російських військ "становить загрозу для України, Польщі, Литви, Латвії та всієї Європи. Це також може бути частиною остаточного плану з поневолення та окупації Білорусі".

Присутність військових РФ у Білорусі на прохання самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, на думку підписантів, має вважатися окупацією. Вони просять привернути увагу при дипломатичному рішенні про стримування ймовірної агресії РФ проти України.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко зробив заяву про "повернення України" в "лоно слов’янства" та назвав "утоплення братерства" однією із мрій заходу. Попередні спільні навчання відбулися у вересні.