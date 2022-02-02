Укр

Россия и Беларусь начали военные учения: что известно о масштабах и сроках

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Первый этап продлится до 9 февраля Новость обновлена 02 февраля 2022, 14:46
Первый этап продлится до 9 февраля

Предыдущие совместные учения были менее полугода назад.

В Беларуси начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022" на пяти полигонах. Воинские части приступили к боевому слаживанию. В Европарламенте присутствие российских войск в стране назвали "угрозой для всей Европы".

Что за учения России и Беларуси

О начале этапа боевого слаживания сообщили в российском Минобороны. Согласно их данным — до 9 февраля в Беларусь будут прибывать войска РФ, миссия учения — проверить силы реагирования Союзного государства. Сами учения начнутся 10 февраля и продлятся до 20.02. В них будет входить отработка пресечения и отражения агрессии извне, противодействию терроризму, охраны госграницы, поиску и уничтожению диверсионных и групп разведки, а также незаконных вооруженных формирований. В планах задействовать 5 полигонов, 4 аэродрома, а также провести тренировки в разных местах страны.

Как сказано в сообщении, количество техники и военных не попадает под действие Венского документа от 2011 года и не нуждается в уведомлении. По нему, такой контингент не должен превышать 13 тысяч человек.

Что происходит сейчас

На первом этапе российские и беларусские военнослужащие отрабатывают различные боевые действия. В нем уже задействованы мотострелки, танкисты, экипажи БМП, артиллерийские расчеты, расчеты ПТРК. Они тренируют огневую подготовку и другие направления. Цель обучения — совместно вести оборону и бороться с незаконными вооруженными формированиями.

Реакция Европарламента

77 депутатов Европарламента подписали письмо к главам институтов ЕС 1 февраля, которое гласит, что развертывание российских войск "представляет угрозу для Украины, Польши, Литвы, Латвии и всей Европы. Это также может быть частью окончательного плана по порабощению и оккупации Беларуси".

Присутствие военных РФ в Беларуси по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, по мнению подписантов, должно считаться оккупацией. Они просят обратить на это внимание при дипломатическом решении о сдерживании вероятной агрессии РФ против Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко сделал заявление о "возвращении Украины" в "лоно славянства" и назвал "утопление братства" одним из мечтаний запада. Предыдущие совместные учения прошли в сентябре.

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#Россия #Беларусь #Учения
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