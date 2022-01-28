Лукашенко дал тревожное обещание насчет Украины

По мнению Лукашенко, соседнее государство подталкивает братские страны к настоящему конфликту

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные государства стремятся к разрушению братских отношений между Россией и украинским государством, однако белорусская сторона этого сделать не позволит, чего бы это ни стоило.

Об этом он заявил в пятницу, 28 января, во время своей традиционной ежегодной встречи с белорусами, которая состоялась в помещении Дворца республики, где собралось более 2,5 тысячи человек, — пишет sputnik.by.

По словам Лукашенко, у руководства Беларуси усиливается тревога из-за наращивания напряженности на южных направлениях. Он убежден, что Украина может стать "предметом закулисного торга ", который просто столкнут в центр конфликта, предварительно сломав сознание населения и направив его на агрессию против братских стран, в том числе и в Беларусь.

Белорусский лидер в своей речи отметил, что одной из главных мечтаний западной стороны является утопление российско-украинского (славянского) братства, добавив, что эти народы имеют общие корни, которые всеми силами нужно беречь, чего бы это ни стоило.

Напоследок он отметил, что, по его мнению, сохранение братства — намного ценнее надуманных образов и политических амбиций, ведь именно неразрывные связи славян якобы являются главным фактором общей безопасности и даже выживания.

"Кто бы никому и ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", — подчеркнул лидер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что самопровозглашенный президент Лукашенко заявил о том, что ситуация, развернувшаяся на "южных рубежах" РБ, желает лучшего, ведь там находятся представители украинской Нацгвардии, в которую включены исключительно "националисты-радикалы". По мнению президента, это создает ряд дополнительных проблем для руководства Республики.