Лукашенко заявил, что возрождает СССР вместе с Путиным: подробности и видео
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В новом союзе должны учесть ошибки ЕС и взять хорошее от СССР
На фоне последних заявлений президента РФ Владимира Путина о трагическом распаде СССР его белорусский коллега Александр Лукашенко сообщил о новом Союзе двух стран.
Соответствующее заявление прозвучало в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
По словам Лукашенко, Беларусь и Россия в своем союзе учтут все ошибки ЕС и оставят все хорошее из СССР. По мнению белорусского президента, новый союз будет "продвинутым и более стабильным".
"Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять, а положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. И, во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из прошлого, и что нам в будущем не пригодится", — заявил Александр Лукашенко.
О сроках создания такого союза Лукашенко сказал, что их нет. Россия и Беларусь планируют идти шаг за шагом, решая все проблемы.
Напомним, что особые симпатии Лукашенко к Путину ни для кого не секрет. Только за последнее время непризнанный международным сообществом президент Беларуси заявил о проведении военных учений на южных границах совместно с Россией, о которых он уже договорился з Путиным. Кроме того, Лукашенко отличился заявлением, что Беларусь в стороне не останется, комментируя ситуацию с наступлением РФ на Украину.