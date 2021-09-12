Укр

Лукашенко обеспокоился границей с Украиной и заказал у Путина оружия на миллиард долларов

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Запад 2021 Новость обновлена 12 сентября 2021, 18:55
Запад 2021

Лукашенко заявил, что Беларусь "подогревают с юга".

Режим Александра Лукашенко решил закупить у РФ боевой техники на один миллиард долларов (26,7 млрд гривен). В частности белорусского диктатора смущает неукрепленный участок границы с Украиной.

Об этом он рассказал во время учений "Запад 2021", его слова цитирует БЕЛТА.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси рассказал, что имел накануне восьмичасовой разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, из которых около 3,5 часа были уделены вопросам обороны.

По его словам речь шла и о поставках зенитных установок С-400.

Он похвастался тем, что установки С-300 полностью закрыли западную границу Беларуси, но заявил, что страну начинают "подогревать с юга".

"Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной", — сказал Лукашенко, добавив, что там комплексы С-400 будут к месту.

В общем в Беларусь из России до 2025 года, сказал Лукашенко, должны поставить боевые самолеты, несколько десятков вертолетов, а также комплексы Тор-2М.

Как сообщалось ранее, активная фаза учений "Запад 2021" началась 10 сентября. Военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказывал "Телеграфу", какие угрозы для Украины несут эти учения и чего от них можно ждать.

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