Похлеще чем НАТО? Украина напугала Лукашенко войсками на границе

По мнению политика, ситуация на "южных рубежах" РБ оставляет желать лучшего

На границе с Беларусью, согласно оценкам местных властей, находится около десяти тысяч украинских военнослужащих. Это якобы создает дополнительные проблемы для руководства республики еще больше, чем армия НАТО.

Такими цифрами и собственным видением ситуации поделился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

С подобным заявлением политик выступил во время совещания с белорусскими и российскими генералами, которое посвящено совместным военным учениям РФ и РБ.

По словам Лукашенко, на границе стран сейчас находятся якобы представители украинской Нацгвардии. При этом он убежден, что состоят в ней — исключительно "националисты-радикалы".

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие", — заявил Александр Лукашенко.

Непризнанный мировым сообществом лидер Беларуси считает, что Украина пытается таким образом увеличить военный контингент на границе. Это, в свою очередь, якобы создает дополнительные причины для беспокойства белорусов.

Помимо прочего Лукашенко сказал, что украинские военные пытаются "прикрыться" спецоперацией, направленной на сдерживание мигрантов. При этом политик убежден: никто из беженцев в Украину направляться не собирается.

Интересно, что попытки Украины защитить свои границы в Беларуси критикуют, однако не реагируют на схожую ситуацию в России. Напомним, "Телеграф" рассказывал, что вблизи восточных областей Украины появляется все больше российских военнослужащих. Технику стягивают даже с Дальнего Востока и Сибири.

При этом в Москве считают, что подобная реакция вполне оправдана, ведь Украину якобы наполняет армия НАТО.