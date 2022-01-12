Россия стягивает военную технику к границе с Украиной с Дальнего Востока и Сибири: появились фото

Техника Восточного военного округа едет на запад

За прошедшую неделю в сети были замечены фото и видео российских танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня. Вместе с техникой опрокидывают личный состав, однако его количество сложно определить.

Как сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team, было найдено "множество видео, где военная техника отображена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на движущихся на запад эшелонах". Большинство записей было сделано в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — от Бурятии до Приморского края.

Некоторые эшелоны заметили в Новосибирске и Кемерове, поэтому эксперты CIT отвергают версию о местных военных учениях. Скорее всего, военная техника присоединится к накопленным силам в Крыму и у границы с Украиной.

Вот такими снимками техники, движущейся к Украине, делятся в сети

10 января в американском издании The New York Times, ссылаясь на собственные источники, утверждали, что Россия планирует увеличить собственный военный контингент на границе с Украиной до 175 тысяч бойцов.

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Как сообщалось ранее, о вероятности начала полномасштабного вторжения в Украину в СМИ стали говорить в конце октября. Сейчас по данным украинской и западной разведок Россия опрокинула в приграничные области около 94 тысяч солдат, но ожидается, что вскоре их станет 175 тысяч.

На фоне этого Россия выдвинула требования США и НАТО, среди которых запрет на расширение Альянса и на совместные учения с Украиной. Кроме того, Кремль захотел уменьшить количество войск НАТО в странах Балтии и вывести американские ракеты из Европы.