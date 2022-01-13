Укр

Данилов назвал "мигрантов" Лукашенко "биологическим оружием"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Противостояние на белорусской границе было непростым Новость обновлена 13 января 2022, 10:27
Противостояние на белорусской границе было непростым

Неприкосновенность границ страны — ключевая задача государства, считает секретарь украинского Совбеза.

В ноябре Европу и Украину взволновали тысячи мигрантов, которые штурмовали границу Польши в тщетной надежде попасть в Евросоюз. Из-за этого в нашей стране начали укреплять северные рубежи. Их появление там было не случайным, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его мнению, их туда отправил российский президент Владимир Путин. Использовали их как "биологическое оружие", отправив людей с заранее известным результатом, ведь в Европу их пускать не собирались. Он также остановился на заявлениях Кремля о химическом оружии от США в Украине и назвал такие слова "троллингом американцев".

Данилов отметил, что такие ситуации возникают быстро и на них нужно реагировать. Украина пока не готовится к чему-то конкретному, что произойдет в ближайшее время: "на сегодня прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям нет", сообщил Данилов и подчеркнул, что в случае эскалации — выйдут на диалог с обществом.

Данилов напомнил, что Украина уже вступила на путь институционных изменений в оборонной сфере. Среди четко выписанных процедур — закон о национальном сопротивлении в рамках которого будут комплектовать силы терробороны, план обороны страны, увеличено финансирование армии. Секретарь СНБО отдельно выделил военный дух украинской армии и народа.

"Телеграф" ранее писал, что подобного мнения придерживаются и в Офисе президента Украины, считая, что защищать государство будут почти все граждане страны.

Теги:
#Мигранты #Безопасность #СНБО #Алексей Данилов
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