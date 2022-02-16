Российские солдаты в Беларуси чуть не погибли из-за самогона

Учения Беларуси и России сравнивают с монголо-татарским нашествием.

В ходе военных учений Беларуси и России уже были замечены чрезвычайные ситуации с летальным исходом, однако в этот раз российские военные превзошли сами себя, чуть не скончавшись прямо возле воинской части.

Как сообщило белорусское издание "Хартия 97%", в деревне Храпково около Гомеля обнаружили замерзших пьяных российских солдат. Предварительно удалось установить, что они упились самогонкой и уснули за расположением воинской части. СМИ сообщило, что военные РФ умерли от переохлаждения, после чего начальника части сменили, начали внутреннюю проверку, а об происшествии решили умалчивать.

В то же время "Белорусская правда" по этому поводу сообщила, что русские солдаты перемерзли, но вроде бы остались живы. Хотя о состоянии их здоровья ничего неизвестно. Уточняется только, что внешность у пострадавших "азиатская".

Однако, издание раскритиковало совместные военные учения Белоруси и России. По их информации, из-за этого ухудшилась эпидемическая ситуация, в частности, больных COVID-19 среди военных двух стран, и среди мирных жителей стало гораздо больше. Также солдаты очень часто злоупотребляют алкоголем, который берут у тех же местных. Пьянство и агрессивность среди военнослужащих — частое явление, из-за чего люди в деревне Храпково, где расположена часть, стараются реже выходить из дома.

Пострадала от этих учений и инфраструктура региона — гусеничная бронетехника разбила дороги, леса и парки вырубили на дрова, а в области все чаще стали говорить о том, что солдаты торгуют оружием, амуницией и топливом или просто меняют их на сигареты и выпивку.

И если местные сравнили учения РФ и Беларуси с монголо-татарским нашествием, то реакция украинских граждан была несколько иной.

Пользователи сети новости о замерзших русских пьяных солдатах не удивились, а даже несколько обрадовались.

Ранее "Телеграф" сообщал, совместные учения Беларуси и России "Союзная решимость-2022" начались 2 февраля на пяти полигонах РБ. В Европарламенте присутствие российских войск в стране назвали "угрозой для всей Европы".