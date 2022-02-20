Россия и Беларусь продлевают учения на границе с Украиной: подробности

Одной из причин такого шага назвали "накачивание оружием соседних стран"

Российский лидер Владимир Путин и непризнанный миром президент Беларуси Александр Лукашенко согласились продлить военные учения "Союзная решимость-2022", которые должны были закончиться 20 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

По словам главы ведомства Виктора Хренина, такое решение приняли, в том числе, из-за обострения ситуации на Донбассе. Якобы эта ситуация прямо влияет на вопросы безопасности Беларуси и РФ, но не все вызовы военнослужащими были отработаны.

Также российские и белорусские чиновники заявляют, что у границ их государств "нарастает военная активность". Еще одной причиной продления "СР-2022" называют "накачивание оружием" некоторых соседних стран, явно намекая на Украину. Не обошлось и без упоминания НАТО, которое якобы хочет "освоить" в военном плане украинскую территорию.

"Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций, — отметил Виктор Хренов. — Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь".

Подытоживая свою речь, глава белорусского Минобороны подчеркнул, что в Европе сейчас сильно "пахнет порохом".

Новой даты завершения учения "Союзная решимость-2022" официально не объявляли.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал карту российско-белорусских учений и рассказывал, насколько близко к Украине они проходят. Следует подчеркнуть, что одна из баз военнослужащих находится в 50 километрах от границ с нашими западными областями.

Однако учения проходят не настолько гладко и спокойно, как об этом отчитываются в Москве и Минске. Среди самых громких казусов — военнослужащие, которые переусердствовали с самогоном и практически замерзли насмерть, будучи не в состоянии дойти до воинской части.