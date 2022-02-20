План уже реализуется: в Британии сообщили о намерении России окружить Киев

Лондон планирует отвечать санкциям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия уже начала план вторжения в Украину, которое может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года.

Об этом Джонсон сказал в интервью BBC на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"Есть все признаки того, что план в некотором смысле уже начался. Я боюсь, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — заявление британского премьера .

Кроме того, по словам Джонсона, у британской разведки есть информация, что Россия намерена начать вторжение, чтоб окружить Киев. Глава британского правительства считает вторжение неизбежным.

"Боюсь, что именно на это указывают доказательства, их уже не исправить. Дело в том, что по всем признакам, план уже в каком-то смысле начался", — добавил Джонсон.

Также он заявил, что Соединенное Королевство вместе с США готовит новые санкции в ответ на агрессию РФ.

Напомним, в НАТО также считают, что Путин готовит вторжение и ищет для этого повод.

Кроме того, заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины в 2016-2019 годах Георгий Тука считает, что Путин может ввести солдат ОДКБ на Донбасс 22 февраля.