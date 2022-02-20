Путин собирается вводить на Донбасс "миротворцев" ОДКБ: названа дата

На Донбассе ожидаются "миротворцы"

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины в 2016-2019 годах Георгий Тука считает, что президент России Владимир Путин может ввести солдат ОДКБ на Донбасс 22 февраля.

Об этом Тука сообщил в Facebook.

"Может, я и ошибаюсь, но, кажется, вопрос "введения миротворческого контингента ОДКБ на территории "молодых республик" для защиты граждан России и соотечественников" практически решен", — считает эксперт.

Тука отметил, что это может произойти 22 февраля во время выступления Путина перед Федеральным собранием.

"Такое присутствие существенно изменит конфигурацию сил на линии разграничения: одно дело — стрельнуть "Байрактаром" по "ополченцам", другое — по "миротворцам"", — добавил Тука.

Отметим, что выступление Путина перед Федеральным собранием должно было состояться 17 человек, но оно было перенесено на 22 февраля.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. В прошлом году солдаты ОДКБ были введены в Казахстан во время протестов.

Как сообщалось ранее, с 17 февраля резко увеличилось обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе. Кроме того, под обстрелы попали населенные пункты на подконтрольных территориях, среди которых Станица Луганская и Марьинка.

После этого главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий выехать в Ростовскую область России из-за информации о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский планирует отдать ВСУ приказ о наступлении. В Киеве эту информацию опровергают.