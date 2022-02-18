Укр

Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям Донбасса с важным заявлением (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Новость обновлена 18 февраля 2022, 18:35
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Украина не планирует возвращать Донбасс боевым путем, а все заявления руководства ОРДЛО — не соответствуют действительности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к жителям временного оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и призвал "не верить в ложь боевиков" относительно планов ВСУ совершить наступательные операции на востоке Украины.

Соответствующее обращение появилось на его официальной странице в соцсети.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, которые якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", — говорится в тексте публикации Залужного.

Публикация Валерия Залужного в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее министр обороны Алексей Резников обратился с заявлением к жителям временно оккупированного Донбасса и заявил, что с украинской стороны никаких военных наступлений для возвращения территорий Донецкой и Луганской областей не планируется.

Также напомним, что накануне предводители "ДНР" и "ЛНР" выступили с резонансным заявлением и призвали мирных жителей покинуть свои дома. После чего в оккупированном Донецке прозвучали сирены и началась массовая эвакуация населения.

Теги:
#Украина #Эвакуация #Донбасс #ВСУ
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