Укр

Резников обратился к жителям оккупированного Донбасса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Министр обороны Алексей Резников, ранее возглавлял министерство по вопросам реинтеграции Новость обновлена 18 февраля 2022, 11:49
Министр обороны Алексей Резников, ранее возглавлял министерство по вопросам реинтеграции

Министр сделал ряд заявлений по Донбассу и про Россию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде Украины отметил возросшее количество обстрелов на Донбассе в минувшие сутки и напомнил жителям ОРДЛО, что Украина им не враг.

Выступление прозвучало в прямом эфире телеканала "Рада".

Он призвал жителей Луганска, Донецка, Алчевска, Ясиноватой, Горловки не бояться. Резников сделал акцент, что их враг — не Украина, а те, кто якобы хочет их защитить. Он также развенчал слухи про украинское наступление и подчеркнул, что страна готова к обороне.

О чем еще говорил Резников?

По Донбассу:

  • Донбасс и Крым не будут возвращать силой, а путем политики и дипломатии
  • произошло 60 обстрелов за прошедшие сутки
  • на Донбассе десятки домов без газа и света, часть — с повреждениями или разрушены, цель обстрелов — мирные жители
  • на 10 утра было уже 20 обстрелов
  • эскалацию связал с проведением заседания Совета безопасности ООН, которое было посвящено реализации Минских соглашений.

По России:

  • не подтвердил заявления России про отведение войск, отметив, что идет перемещение сил
  • сообщил о 129 тысячах военных РФ на земле, еще около 20 тысяч — морской и воздушный компоненты
  • о масштабном стягивания войск свидетельствуют учения вблизи украинских границ (Беларусь, Черное море) в активной фазе, также проводит учения Росгвардия
  • украинская разведка следит за всеми перемещениями
  • украинская армия просчитала даты и сценарии возможных событий
  • не преуменьшая угрозу, считает риск масштабной эскалации невысоким.

Ранее "Телеграф" писал про сценарий возможной провокации с применением химического оружия, о котором заявило авторитетное американское СМИ. Также о рисках предупреждал глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Теги:
#Украина #Донбасс #Алексей Резников
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