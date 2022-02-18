Резников обратился к жителям оккупированного Донбасса
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Министр сделал ряд заявлений по Донбассу и про Россию.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде Украины отметил возросшее количество обстрелов на Донбассе в минувшие сутки и напомнил жителям ОРДЛО, что Украина им не враг.
Выступление прозвучало в прямом эфире телеканала "Рада".
Он призвал жителей Луганска, Донецка, Алчевска, Ясиноватой, Горловки не бояться. Резников сделал акцент, что их враг — не Украина, а те, кто якобы хочет их защитить. Он также развенчал слухи про украинское наступление и подчеркнул, что страна готова к обороне.
О чем еще говорил Резников?
По Донбассу:
- Донбасс и Крым не будут возвращать силой, а путем политики и дипломатии
- произошло 60 обстрелов за прошедшие сутки
- на Донбассе десятки домов без газа и света, часть — с повреждениями или разрушены, цель обстрелов — мирные жители
- на 10 утра было уже 20 обстрелов
- эскалацию связал с проведением заседания Совета безопасности ООН, которое было посвящено реализации Минских соглашений.
По России:
- не подтвердил заявления России про отведение войск, отметив, что идет перемещение сил
- сообщил о 129 тысячах военных РФ на земле, еще около 20 тысяч — морской и воздушный компоненты
- о масштабном стягивания войск свидетельствуют учения вблизи украинских границ (Беларусь, Черное море) в активной фазе, также проводит учения Росгвардия
- украинская разведка следит за всеми перемещениями
- украинская армия просчитала даты и сценарии возможных событий
- не преуменьшая угрозу, считает риск масштабной эскалации невысоким.
Ранее "Телеграф" писал про сценарий возможной провокации с применением химического оружия, о котором заявило авторитетное американское СМИ. Также о рисках предупреждал глава Госдепа США Энтони Блинкен.
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