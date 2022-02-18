Резников обратился к жителям оккупированного Донбасса

Министр сделал ряд заявлений по Донбассу и про Россию.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде Украины отметил возросшее количество обстрелов на Донбассе в минувшие сутки и напомнил жителям ОРДЛО, что Украина им не враг.

Выступление прозвучало в прямом эфире телеканала "Рада".

Он призвал жителей Луганска, Донецка, Алчевска, Ясиноватой, Горловки не бояться. Резников сделал акцент, что их враг — не Украина, а те, кто якобы хочет их защитить. Он также развенчал слухи про украинское наступление и подчеркнул, что страна готова к обороне.

О чем еще говорил Резников?

По Донбассу:

Донбасс и Крым не будут возвращать силой, а путем политики и дипломатии

произошло 60 обстрелов за прошедшие сутки

на Донбассе десятки домов без газа и света, часть — с повреждениями или разрушены, цель обстрелов — мирные жители

на 10 утра было уже 20 обстрелов

эскалацию связал с проведением заседания Совета безопасности ООН, которое было посвящено реализации Минских соглашений.

По России:

не подтвердил заявления России про отведение войск, отметив, что идет перемещение сил

сообщил о 129 тысячах военных РФ на земле, еще около 20 тысяч — морской и воздушный компоненты

о масштабном стягивания войск свидетельствуют учения вблизи украинских границ (Беларусь, Черное море) в активной фазе, также проводит учения Росгвардия

украинская разведка следит за всеми перемещениями

украинская армия просчитала даты и сценарии возможных событий

не преуменьшая угрозу, считает риск масштабной эскалации невысоким.

Ранее "Телеграф" писал про сценарий возможной провокации с применением химического оружия, о котором заявило авторитетное американское СМИ. Также о рисках предупреждал глава Госдепа США Энтони Блинкен.