Свежие снимки войск РФ и проблемы со связью на Донбассе: что происходит у границ Украины 18 февраля

В результате обстрелов пострадали семь человек.

Вчерашний день, 17 февраля, отметился усилением обстрелов на Донбассе. За день зарегистрировали не менее полусотни случаев открытия огня со стороны боевиков. Уже поздним вечером произошел второй крупный обстрел населенного пункта Станица Луганская.

Согласно информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в поселке повреждены несколько домов, перебиты газопроводы, было возгорание.

В частности — на улице Магистральной. Там разрушены перекрытия домов, выбиты стекла, частично разрушены здания. На этой улице также из-за перебитого газопровода горела крыша. На улице Сиреневой была утечка газа возле нежилого дома, также зафиксировали повреждения в здании напротив.

Здание повреждено при ночном обстреле

Также на Донбассе отмечали перебои со связью у операторов "Водафон" и "Киевстар". Сообщения об этом поступали в конце суток.

В ВСУ сообщают, об информации о планируемой эвакуации местных жителей на оккупированной части Донетчины, включая Донецк в связи с возможным обострением.

Также служба BBC опубликовала спутниковые снимки, которые датируются с 14 по 16 февраля и демонстрируют, что войска РФ от границ не отошли. В частности, в Беларуси, где при этом продолжаются совместные учения. На снимках заметили полевой госпиталь на полигоне Осиповичи, понтонный мост через Припять (6 км до границы Украины), самоходная артиллерия в Брестском (50 км до границы). Также на аэродроме Зябровка в 30 км заметили дюжину вертолетов. Как напоминает служба новостей, это не свидетельствует однозначно о подготовке вторжения, но размах развертывания беспрецедентен.

Про значительное военное присутствие России напоминает и британское Минобороны. Там опубликовали свою карту возможных направлений при вторжении в Украину.

Отметим, что на Западе называют новые даты вероятного вторжения в Украину. Президент США Джо Байден высказал мнение, что это произойдет в ближайшие несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате усиления обстрелов на Донетчине и Луганщине пострадали военные и мирные жители. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской, а другой — серьезно ранил женщину в Марьинке.