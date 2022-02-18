Свіжі знімки військ РФ та проблеми зі зв’язком на Донбасі: що відбувається біля кордонів України 18 лютого

Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Вчорашній день, 17 лютого, відзначився посиленням обстрілу на Донбасі. За день зареєстрували щонайменше півсотні випадків відкриття вогню з боку бойовиків. Вже пізно увечері відбувся другий великий обстріл населеного пункту Станиця Луганська.

Згідно з інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій, у селищі пошкоджено кілька будинків, перебито газопроводи, було загоряння.

Зокрема, на вулиці Магістральній. Там зруйновані перекриття частини будинків, вибито скло, частково зруйновано будівлі. На цій вулиці також через перебитий газопровід горів дах. На вулиці Бузковій був витік газу біля нежитлового будинку, також зафіксували пошкодження в будівлі навпроти.

Будівля пошкоджена під час нічного обстрілу

Також на Донбасі відзначали перебої зі зв’язком у операторів "Водафон" та "Київстар". Повідомлення про це надходили наприкінці доби.

У ВСУ повідомляють, про інформацію про заплановану евакуацію місцевих жителів на окупованій частині Донеччини, включаючи Донецьк у зв’язку з можливим загостренням.

Також служба ВВС опублікувала супутникові знімки, які датуються з 14 по 16 лютого і демонструють, що війська РФ від кордонів не відійшли. Зокрема, у Білорусі, де при цьому продовжуються спільні навчання. На знімках помітили польовий шпиталь на полігоні Осиповичі, понтонний міст через Прип’ять (6 км до кордону України), самохідна артилерія у Брестському (50 км до кордону). Також на аеродромі Зябрівка за 30 км помітили дюжину вертольотів. Як нагадує служба новин, це не свідчить однозначно про підготовку вторгнення, але розмах розгортання безпрецедентний.

Про значну військову присутність Росії нагадує і британське Міноборони. Там опублікували свою карту можливих напрямків під час вторгнення в Україну.

Зазначимо, що на Заході називають нові дати ймовірного вторгнення до України. Президент США Джо Байден висловив думку, що це відбудеться у найближчі кілька днів.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок посилення обстрілів на Донеччині та Луганщині постраждали військові та мирні жителі. Один із снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, а інший — серйозно поранив жінку у Мар’їнці.