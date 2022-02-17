На Донбасі серйозне загострення: з’явилася карта обстрілів та гарячих точок

На 16 годину четверга сталося майже 40 обстрілів.

Пальба на Донбасі активізувалася вранці 17 лютого і трохи вщухла вдень. Згідно з картою обстрілів, "гарячою" була майже вся лінія розмежування.

Зведення у проєкції на карту України публікує Liveuamap.

Карта загострення обстрілів на Донбасі 17 лютого

Карту також опублікувала волонтерська організація InformNapalm. За їхніми даними, окупанти вже готуються висунутись на нові позиції для нового удару.

За даними штабу ООС, на 16:00 кількість обстрілів зросла до 39 за добу (на 11:00 їх було на десять менше). Стріляли і на Луганщині, і на Донеччині. Серед обстрілів з боку бойовиків три десятки із застосуванням забороненої домовленостями зброї.

Двоє українських військових потрапили до лікарні — поранений у стані середньої тяжкості, травмований — у задовільному. Постраждали і п’ятеро цивільних — від обстрілів бойовиків поранено двоє, серед них жінка в Мар’їнці, якій уламки потрапили в руку та живіт.

У Станиці Луганській, де бойовики вранці влучили до дитячого садка, троє співробітників дошкільної установи отримали контузії.

Раніше "Телеграф" писав, що на обстріл бойовиками мирних населених пунктів уже відреагували президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг.