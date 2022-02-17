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Зеленський відреагував на обстріл з боку бойовиків ОРДЛО: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленський через обстріл Станиці Луганської звернувся до ОБСЄ Новина оновлена 17 лютого 2022, 14:59
Зеленський через обстріл Станиці Луганської звернувся до ОБСЄ

Глава держави заявив, що всі порушення з боку проросійських бойовиків фіксуються.

Обстріл українських населених пунктів на Донбасі, де постраждали одразу декілька об'єктів інфраструктури та отримали поранення шестеро людей, це велика провокація з боку Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у власному Twitter-акаунті.

За його словами, обстріл проросійськими бойовиками дитсадка у Станиці Луганській — це провокація. При цьому президент наголосив, що важливо це порушення належним чином зафіксувати і звернувся до представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що з приводу обстрілу Станиці Луганської влада України вже звернулася до західних партнерів. А голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія грубо порушує Мінські домовленості.

Варто додати, що за ранок четверга, 17 лютого, на Донбасі позиції українських військових та мирні населені пункти проросійські бойовики обстрілювали майже 30 разів. Постраждала не тільки Станиця Луганська, а й Мар’їнка, де з мінометів гатили по центру міста. Загальна кількість потерпілих серед мирного населення склала шість осіб.

Теги:
#Україна #Обстріл #Володимир Зеленський #Станиця-Луганська #Донбас #Бойовики РФ
Зеленський через обстріл Станиці Луганської звернувся до ОБСЄ
Україна
Зеленський відреагував на обстріл з боку бойовиків ОРДЛО: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський через обстріл Станиці Луганської звернувся до ОБСЄ
Зеленський відреагував на обстріл з боку бойовиків ОРДЛО: подробиці
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