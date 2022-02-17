Укр

Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
132
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ Новость обновлена 17 февраля 2022, 14:59
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ

Глава государства заявил, что все нарушения со стороны пророссийских боевиков фиксируются.

Обстрел украинских населенных пунктов на Донбассе, где пострадали сразу несколько объектов инфраструктуры и получили ранения шесть человек, это большая провокация со стороны России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в собственном Twitter-аккаунте.

По его словам, обстрел пророссийскими боевиками детсада в Станице Луганской – это провокация. При этом президент подчеркнул, что важно это нарушение должным образом зафиксировать и обратился к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", — написал Зеленский.

Напомним, что по поводу обстрела Станицы Луганской власти Украины уже обратились к западным партнерам. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия грубо нарушает Минские договоренности.

Стоит добавить, что за утро четверга, 17 февраля, на Донбассе позиции украинских военных и мирные населенные пункты пророссийские боевики обстреливали почти 30 раз. Пострадала не только Станица Луганская, но и Марьинка, где из минометов били по центру города. Общее количество пострадавших среди мирного населения составило шесть человек.

Теги:
#Украина #Обстрел #Владимир Зеленский #Станица-Луганская #Донбас #Боевики РФ
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ
Украина
Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ
Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Категория
Малый бизнес хочет новых правил игры - без РРО и миллиардных расходов на них
На кону минимум 8 миллиардов гривен – чем недовольны ФОПы и чего хотят от властей?
Дата публикации
Категория
Путин не принимает предложение Зеленского провести переговоры
Зеленский снова предложил Путину встретиться, в Кремле ответили
Дата публикации
Категория
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Алексей Резников возглавил Минобороны в ноябре 2021 года
Украину склоняют к сценарию Путина: Резников сделал тревожное признание