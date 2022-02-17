Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности

Глава государства заявил, что все нарушения со стороны пророссийских боевиков фиксируются.

Обстрел украинских населенных пунктов на Донбассе, где пострадали сразу несколько объектов инфраструктуры и получили ранения шесть человек, это большая провокация со стороны России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в собственном Twitter-аккаунте.

По его словам, обстрел пророссийскими боевиками детсада в Станице Луганской – это провокация. При этом президент подчеркнул, что важно это нарушение должным образом зафиксировать и обратился к представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", — написал Зеленский.

Напомним, что по поводу обстрела Станицы Луганской власти Украины уже обратились к западным партнерам. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия грубо нарушает Минские договоренности.

Стоит добавить, что за утро четверга, 17 февраля, на Донбассе позиции украинских военных и мирные населенные пункты пророссийские боевики обстреливали почти 30 раз. Пострадала не только Станица Луганская, но и Марьинка, где из минометов били по центру города. Общее количество пострадавших среди мирного населения составило шесть человек.