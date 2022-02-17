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Обстріл на Донбасі: з'явилася реакція НАТО на атаку бойовиків

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Генсек НАТО закликав Росія негайно забрати свої війська від кордонів України Новина оновлена 17 лютого 2022, 15:57
Генсек НАТО закликав Росія негайно забрати свої війська від кордонів України

У Альянсі стурбовані поведінкою Росії та вважають це провокаціями.

У НАТО занепокоїлися обстрілами українських населених пунктів на Донбасі. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія таким чином намагається створити привід для збройного нападу на Україну.

Відповідна заява прозвучала у відповідь на спроби Кремля звинуватити в обстрілах Київ, передає "Європейська правда".

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" — повідомив Столтенберг.

Крім того, за словами генсека Альянсу, вони не помітили відведення російських військ від українських кордонів, у зв’язку з чим закликали Росію термінового це зробити.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного розв'язання проблеми" — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що за ранок четверга, 17 лютого, на Донбасі позиції українських військових та мирні населені пункти проросійські бойовики обстрілювали майже 30 разів. Під час обстрілів постраждали шість мирних жителів.

Президент України Володимир Зеленський з цього приводу звернувся до дипломатів та представників ОБСЄ. А голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про грубе порушення Росією Мінських домовленостей та закликав захід терміново відреагувати.

Теги:
#Україна #НАТО #Обстріл #Донбас #Бойовики РФ #Єнс Столтенберг
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