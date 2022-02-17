Обстрел на Донбассе: появилась реакция НАТО на атаку боевиков
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В Альянсе озабочены поведением России и считают это провокациями.
В НАТО обеспокоились обстрелами украинских населенных пунктов на Донбассе. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия таким образом пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину.
Соответствующее заявление прозвучало в ответ на попытки Кремля обвинить в обстрелах Киев, передает "Европейская правда".
"Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в намерениях России" — сообщил Столтенберг.
Кроме того, по словам генсека Альянса, они не заметили отвода российских войск от украинских границ, в связи с чем призвали Россию срочно это сделать.
"Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и увести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому решению проблемы", — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что за утро четверга, 17 февраля, на Донбассе позиции украинских военных и мирные населенные пункты пророссийские боевики обстреливали почти 30 раз. В ходе обстрелов пострадали шесть мирных жителей.
Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу обратился к дипломатам и представителям ОБСЕ. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о грубом нарушении Россией Минских договоренностей и призвал запад срочно отреагировать.
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