Станиця Луганська знову під обстрілом: пошкоджено житловий будинок (відео)

Стрілянину чути і в інших населених пунктах.

Населений пункт Станиця Луганська, який постраждав від мінометного вогню вранці 17 лютого, знову зазнав обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, обстріл було чутно після 21:00 в самому населеному пункті, так і за напрямом у бік Щастя.

Крім того, він додав, що один зі снарядів із важкої зброї потрапив в житловий будинок за адресою вул. Магістральна, 8. Вибух спричинив пожежу, проте обійшлося без постраждалих.

Пізніше кадри пожежі були оприлюднені у мережі.

На самому відео складно зрозуміти, які руйнування дістав будинок, оскільки зйомка велася у темну пору доби. Помітно, що в будинку відсутня частина даху, а пожежа, мабуть, виникла через прорив газової труби.

Водночас блогер Donetchanyn повідомив, що стрілянину чують і в Донецьку, крім того, жителі населених пунктів на кшталт Золотого, Кіндрашівки, Алмазної, Кіровська, Первомайська та Стаханова та інших готуються "до ночівлі у підвалах".

"Від читачів стало відомо, що в районі Золотого 5 окупаційні підрозділи відкрили вогонь у бік своїх позицій (можливо готують картинку)", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 лютого, позиції ЗСУ та населені пункти на лінії розмежування зазнавали обстрілів близько 30 разів. Окрім уже згаданої Станиці Луганської, де снаряд потрапив у дитячий садок, постраждав місто Мар’їнка (Донецька область), де уламками важко поранило жінку 1957 року народження.

Дісталося також смт Врубівка (Луганська область), яке накрили мінометним вогнем. У результаті один зі снарядів потрапив у двір ліцею, а інший – у житловий будинок.