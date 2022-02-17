Байден назвав нові дати вторгнення РФ до України, а Зеленський розповів, що йому не подобається у таких прогнозах

На думку глави Білого дому, загроза вторгнення все ще зберігається.

Президент США Джо Байден заявив, що ймовірність того, що Росія почне вторгнення в Україну, залишається "дуже високою".

Про це повідомляє Reuters.

Під час свого виступу перед журналістами глава Білого дому заявив, що наразі всі ознаки вказують на те, що Росія готова розпочати вторгнення.

"Я відчуваю, що це відбудеться в найближчі кілька днів", — сказав він.

Байден нагадав, що Росія так і не відвела війська від кордону України та додав, що у США є інформація про те, що російські спецслужби готують операцію "під чужим прапором", щоб створити привід для початку вторгнення.

Водночас він зазначив, що дипломатичне розв'язання проблеми все ще можливе.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що подібні прогнози майбутнього вторгнення є втратою для України "по всіх фронтах".

"Всі ці "дати" і паніка — все це працює проти нашої країни", — сказав він і додав, що Росія може "підігравати" цій інформації.

Як приклад він навів обстріл Станиці Луганської на Донбасі.

"Кажуть, що відводять війська, а після цього стріляють. Ну навіщо?", — сказав Зеленський, додавши, що вважає це "неадекватним вчинком".

Президент зазначив, що говорив про роздмухування паніки під час своїх зустрічей з главами інших держав, але зазначив, що їм не сподобалася його позиція з цього питання.

Читайте також: Категорія Україна Зеленський відреагував на обстріл з боку бойовиків на Донбасі: подробиці Глава держави заявив, що всі порушення з боку проросійських бойовиків фіксуються.

Як повідомлялося раніше, попри заяви з боку Росії про початок відведення військ від кордону України, розвідка фіксує, що більша частина угруповання збройних сил нікуди не пішла.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що Росія повністю готова до початку повномасштабного вторгнення, проте від цього її утримує низка геополітичних факторів.