Росія вже готова до вторгнення: генерал назвав три причини, які стримують Путіна

Україна з 2014-го року стала набагато сильнішою, і це одна з причин, що стримують агресора

Новини про нібито відведення частини військ російської армії від українських кордонів поки що, на жаль, не знаходять підтвердження.

Більше того – різко загострилася ситуація на Донбасі. У четвер, 17 лютого, бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.

"Телеграф" обговорив ситуацію з генерал-лейтенантом, колишнім заступником начальника Генштабу ЗСУ Ігорем Романенком.

Чому Росія поки що не напала знову на Україну

Генерал упевнений, що для чергового російського вторгнення все готове. Угруповання сформовані, реального їхнього відведення немає. Отже, військова компонента створена. Але є воєнно-політичні аспекти, які стримують Путіна.

"Вторгнення поки що не сталося, тому що розвідки працюють і говорять дати, на які планувався початок агресії. Коли це відбувається, доводиться змінювати плани. Якщо противник їх розкрив, ефективність такого початку зменшується. Треба шукати нові варіанти", — пояснює Ігор Романенко.

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Крім того, зазначає він, Путіна зараз від вторгнення утримують три інші обставини.

Перше – готовність України, на відміну від 2014 року, у рази більша.

"У нас значно зміцніла армія, є потужний резерв, побільшало сучасного озброєння та готовності битися до останнього", — зазначає генерал.

Друге – згуртований фронт Заходу на чолі з США.

"Це згуртування виявило себе вже тим, що тоді як Путін хотів послабити сили НАТО біля своїх кордонів, ті, у зв’язку з російськими ультиматумами, збільшили свою присутність: завели нові війська, зброю перекидають, літаки. Путін вимагав послабити підтримку України, а це обернулося поставками нам сучасного озброєння, включаючи протитанкове та протилітакове, боєприпасів, збільшенням фінансової підтримки. Підірвати ситуацію зсередини спецопераціями, які проводить Росія в Україні, теж поки що не вдається. Результати зовсім не ті, які хотів отримати Путін", – наголошує Ігор Романенко.

Третє – несподіване навіть для самого Путіна. Раптом надійшла подача від російського силового сектора в ракурсі – недоцільно воювати з Україною.

"В аналогічному ключі висловилися і генерал-полковник у відставці, голова "Загальноросійських офіцерських зборів" Леонід Івашов. І колишній співробітник Генерального штабу полковник Михайло Ходарьонок, заперечуючи можливість бліцкригу – швидкого розгрому ЗСУ російськими військами. І Олексій Філатов – підполковник ФСБ, співробітник Управління "А" (Альфа) Центру спеціального призначення ФСБ Росії. А можливо і начальник Генштабу Валерій Герасимов. Путіну ж потрібен бліцкриг – тиждень максимум. А його переконують, що такого не буде. Загалом, з’явилася опозиція, де Путін і не уявляв, – каже Ігор Романенко. – І він почав зачистку серед силовиків. А ця дорога веде до інших веж Кремля".

У пошуках приводу для війни

У таких умовах, пояснює генерал, починати вторгнення Путін наразі не наважується. Але тут ключове слово — "поки".

Ігор Романенко продовжує: "Ситуація у розвитку. І поки буде Путін, поки буде імперська Росія – напруга не спаде. Щоправда, такого рівня напруги, як зараз, не було".

На думку генерала, якщо Росія все ж таки піде на вторгнення, це може статися з двох напрямків – з Білорусі та з ОРДЛО.

"Тим самим РФ "не підставляється". У першому випадку "захищає" Білорусь у рамках Союзної держави. У другому — "захищає" вже не просто російськомовних жителів Донбасу, а й — громадян РФ (російські паспорти роздали близько 800 тисячам осіб). Не випадково пішли з Кремля заяви про "геноцид" на Донбасі, який був і продовжується, за логікою РФ, саме Україною. Це може бути посил про утиски російськомовних на незахопленій росіянами частині Донецької та Луганської областей. А то й узагалі на, як вони вважають, "російськомовній зоні України" – від Сум до Одеси. Не випадкові й обстріли, що посилилися, у тому числі цивільної інфраструктури, – зазначає Ігор Романенко. – Росія шукає казус беллі. А тому нагнітатиме. Обстрілюватиме території як з цього боку лінії розмежування, так й з іншого. А потім звинувачуватиме у всьому Україну".

Генерал також наголошує на особливості нинішніх спільних військових навчань росіян і білорусів у Білорусі, в процесі яких (або незабаром після завершення) також можуть спробувати влаштувати провокацію для створення приводу для війни.

"Росія перекинула до Білорусі частини швидкого реагування (десантно-штурмові, повітряно-десантні) та відповідне озброєння (Іскандери, С-400, літаки). Все це зібрали з центру та сходу Росії. Тому що решта військ була задіяна раніше на посилення угруповання на російсько-українському кордоні. У ході навчань здійснюється злагодження військ. І різних видів російських військ, і білорусів, які пристебнуті до цього процесу. Тобто створюється нове угруповання. І в даний момент проводяться навчання з управління даними військами та їх можливого застосування", — каже генерал.

За його словами, наприкінці цього тижня закінчуються не лише ці навчання (і створення фактично російсько-білоруського угруповання військ), а й Олімпійські ігри (на час яких Путін обіцяв Китаю не загострювати).

"Отже, хоча на даний момент варіанти удару з боку ОРДЛО збільшується, вдарити росіяни можуть і з півночі – з Білорусі. А в ідеалі для РФ – з усіх напрямків", – резюмує Ігор Романенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія розгорнула біля кордону 87 військових баз.

Також ми розповідали, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ. Згідно з їхньою інформацією, у Москві розглядають ймовірність встановлення у Києві так званого "маріонеткового режиму".

Крім того, у США повідомили, що РФ готує імітацію нападу українських військ чи на російську територію, чи на ОРДЛО.