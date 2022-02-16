Росія відводить війська? Зеленський пояснив, що не так

Глава держави каже, що жодного відводу військ зараз не видно.

На новини про нібито відведення частини військ російської армії від українських кордонів відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави цю інформацію не підтвердив.

Про це йдеться в інтерв'ю українського гаранта виданню BBC.

За словами Зеленського, на деескалацію конфлікту очікують всі, однак зараз жодного відведення російських військ від кордонів українська влада не бачить. Щобільше, ця інформація стала для них новиною.

"Ми реагуємо на ті реалії, які у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відводу. Ми щойно почули про це", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що коли російські війська дійсно відведуть, то це буде помітно усім, а не тільки розвідці.

Прокоментував Зеленський і загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що ставить до цього спокійно.

"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років", — заявив гарант.

Нагадаємо, що про відведення російських військ від українських кордонів повідомили у Росії. Міноборони заявили, що військові РФ завершили "навчання". Водночас українські соцмережі відреагували на заяви російської сторони про згортання таборів жартами та іронією.