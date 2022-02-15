Росія відводить частину військ від кордонів України: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 80
Війська відходять маршами і їдуть на авто і залізничному транспорті.
Росіяни нібито розпочали відведення військ від українських кордонів після навчань. Південний та Західний військові округи почали повертати війська на місця постійної дислокації.
Новина доповнюється
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-