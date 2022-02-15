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Росія відводить частину військ від кордонів України: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Росія відводить частину військ від кордонів України: подробиці Новина оновлена 15 лютого 2022, 10:52

Війська відходять маршами і їдуть на авто і залізничному транспорті.

Росіяни нібито розпочали відведення військ від українських кордонів після навчань. Південний та Західний військові округи почали повертати війська на місця постійної дислокації.

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Теги:
#Росія #Війська
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