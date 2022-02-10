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Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів Новина оновлена 10 лютого 2022, 14:25
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів

Солдати задіють чотири аеропорти

У четвер, 10 лютого, на території Республіки Білорусь стартували військові навчання "Союзна рішучість-2022", які були погоджені Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні. Вони проводяться спільно з армією Російської Федерації, а деякі з полігонів перебувають у небезпечній близькості до України.

"Телеграф" публікує карту навчань, яку показали у Міноборони РФ.

Загалом військовослужбовці дислокуватимуться на території п’яти полігонів — Домашнівському, Обуз-Ліснівському, Осиповичському, Гозькому та Брестському. Останній якраз і викликає найбільше занепокоєння в України, бо розташований менш ніж за 50 км від державного кордону.

Відстань від Бреста до українського кордону
Відстань від Бреста до українського кордону

Також солдати РБ та РФ тренуватимуться на чотирьох аеродромах, серед яких Ліда, Лунинець, Барановичі та Мачулищі.

Навчання триватимуть наступні десять днів — до 20 лютого включно.

Карта навчань
Карта навчань

Повідомляється, що під час навчань планують відпрацювати кілька тактик:

  • припинення проникнення озброєних бойовиків;
  • пошук та знищення незаконних формувань, що мають зброю;
  • перекриття незаконних каналів доставки зброї тощо.

Нагадаємо, що також Росія активізувалася в акваторії Чорного моря, виправдовуючи свої дії черговою плановою "навчальною". "Телеграф" докладно розповідав, як Кремль має намір перекрити доступ до вільного судноплавства у Чорноморському та Азовському регіоні за допомогою своїх кораблів. Їх, до речі, у регіоні має бути понад двадцять. Серед них є як ракетні фрегати та підводні човни, так і великі десантні судна, останні з яких увійшли в море вночі 10 лютого.

В Україні подібну ситуацію в акваторії не залишили поза увагою. У Києві пообіцяли посилити співпрацю з іншими країнами, які мають доступ до Чорного моря, щоб дати гідну дипломатичну відсіч таким діям Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Військові навчання #Мапа #Навчання #Кордон
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Новини СНД
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
Дата публікації
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Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
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