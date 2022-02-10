Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
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Солдати задіють чотири аеропорти
У четвер, 10 лютого, на території Республіки Білорусь стартували військові навчання "Союзна рішучість-2022", які були погоджені Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні. Вони проводяться спільно з армією Російської Федерації, а деякі з полігонів перебувають у небезпечній близькості до України.
"Телеграф" публікує карту навчань, яку показали у Міноборони РФ.
Загалом військовослужбовці дислокуватимуться на території п’яти полігонів — Домашнівському, Обуз-Ліснівському, Осиповичському, Гозькому та Брестському. Останній якраз і викликає найбільше занепокоєння в України, бо розташований менш ніж за 50 км від державного кордону.
Також солдати РБ та РФ тренуватимуться на чотирьох аеродромах, серед яких Ліда, Лунинець, Барановичі та Мачулищі.
Навчання триватимуть наступні десять днів — до 20 лютого включно.
Повідомляється, що під час навчань планують відпрацювати кілька тактик:
- припинення проникнення озброєних бойовиків;
- пошук та знищення незаконних формувань, що мають зброю;
- перекриття незаконних каналів доставки зброї тощо.
Нагадаємо, що також Росія активізувалася в акваторії Чорного моря, виправдовуючи свої дії черговою плановою "навчальною". "Телеграф" докладно розповідав, як Кремль має намір перекрити доступ до вільного судноплавства у Чорноморському та Азовському регіоні за допомогою своїх кораблів. Їх, до речі, у регіоні має бути понад двадцять. Серед них є як ракетні фрегати та підводні човни, так і великі десантні судна, останні з яких увійшли в море вночі 10 лютого.
В Україні подібну ситуацію в акваторії не залишили поза увагою. У Києві пообіцяли посилити співпрацю з іншими країнами, які мають доступ до Чорного моря, щоб дати гідну дипломатичну відсіч таким діям Росії.
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