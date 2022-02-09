Росія "переставляє" кораблі в Чорному морі: де опиняться "вбивці авіаносців"

Деякі судна Москва відправляє до Середземного моря

У середу, 9 лютого, стало відомо, що в акваторії Чорного та Середземного морів підвищилася загроза, котра надходить від російського флоту. Все тому, що судна Військово-морського флоту РФ активно переміщуються в цій зоні, створюючи приводи для занепокоєння.

Інформацією поділився керівник моніторингової групи BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook.

За його словами, збільшення кількості військових кораблів у Чорному морі очікується у період з 11 по 15 лютого. Крім різних ракетних фрегатів, повинні прибути і кілька підводних човнів.

Фахівці стверджують, що до акваторії моря мають увійти:

11 лютого — ракетний підводний човен Rostov na Donu (йде з Сирії);

ракетний підводний човен Rostov na Donu (йде з Сирії); 15 лютого — ракетні фрегати Admiral Grigorovich (іде з Серії), Admiral Kasatonov (зі Середземного моря), ще один ракетний підводний човен — Novorossiysk або Krasnodar.

Водночас тривожні новини стосуються і Середземномор'я, адже туди на 15 лютого заплановано переміщення ракетного крейсера Moskva.

"Таким чином у Середземному морі зберуться всі три ракетні крейсери проекту 164, що є у ВМФ РФ, — Moskva, Varyag і Marshal Ustinov, — зазначив Андрій Клименко. — Під час "холодної війни" ці крейсери називали "вбивцями авіаносців".

На думку експерта, завданням цих суден може бути утримання трьох ударних авіаносних груп НАТО, що знаходяться на Середземному морі. Це стосується військових Франції, Італії та США. Клименко вважає, що такі маневри є спробою відвернути увагу громадськості від акваторії Чорного моря.

Зазначимо, що експерти не виключають можливості вторгнення Росії в Україну з боку морів, у тому числі Азовського. Про таку ймовірність навіть повідомляли іноземні ЗМІ, серед яких і The Washington Post.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку лютого кількість російських суден біля південних берегів України мала збільшитися на шість одиниць. Зокрема це представники Балтійського флоту Росії, кораблі Korolev, Kaliningrad та Minsk.