Укр

Россия "переставляет" корабли в Черном море: где окажутся "убийцы авианосцев"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В опасной близости к южным берегам Украины будут находиться ракетные фрегаты Новость обновлена 09 февраля 2022, 15:08
В опасной близости к южным берегам Украины будут находиться ракетные фрегаты

Некоторые из суден Москва отправляет к Средиземному морю

В среду, 9 февраля, стало известно, что в акватории Черного и Средиземного морей повысилась угроза, исходящая от российского флота. Все из-за того, что судна Военно-морского флота РФ активно перемещаются в этой зоне, создавая поводы для беспокойства.

Информацией поделился руководитель мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко в своем Facebook.

По его словам, увеличение количества военных кораблей в Черном море ожидается в период с 11 по 15 февраля. Кроме различных ракетных фрегатов должны прибыть и несколько подлодок.

Специалисты утверждают, что в акваторию моря должны войти:

  • 11 февраля — ракетная подлодка Rostov na Donu (идет из Сирии);
  • 15 февраля — ракетные фрегаты Admiral Grigorovich (идет из Серии), Admiral Kasatonov (со Средиземного моря), еще одна ракетная подлодка — Novorossiysk или Krasnodar.

Вместе с этим тревожные новости касаются и Средиземноморья, ведь туда на 15 февраля запланировано перемещение ракетного крейсера Moskva.

"Таким образом в Средиземном море соберутся все три имеющихся в ВМФ РФ ракетные крейсеры проекта 164 — Moskva, Varyag и Marshal Ustinov, — отметил Андрей Клименко. — Во время "холодной войны" эти крейсеры называли "убийцами авианосцев".

По мнению эксперта, заданием этих суден может быть удерживание трех ударных авианосных групп НАТО, которые находятся на Средиземном море. Это касается военных Франции, Италии, а также США. Клименко предполагает, что такие маневры являются попыткой отвлечь внимание общественности от акватории Черного моря.

Отметим, что эксперты не исключают вероятности вторжения России в Украину со стороны морей, в том числе Азовского. О такой вероятности даже сообщали иностранные СМИ, среди которых The Washington Post.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в начале февраля количество российских суден у южных берегов Украины должно было увеличиться на шесть единиц. Среди прочего — это представители Балтийского флота России, корабли Korolev, Kaliningrad и Minsk.

Теги:
#Россия #Черное море #Флот #Подлодка #Корабли
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