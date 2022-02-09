Укр

Десантные корабли РФ вошли в Черное море, за ними идут новые (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Один из огромных десантных кораблей России Новость обновлена 09 февраля 2022, 11:42
Один из огромных десантных кораблей России

Россияне говорят, что задействуют около 140 морских судов

Ночью 9 февраля в Черное море вошло три больших десантных корабля, которые входят в 71 бригаду Балтийского флота России. Однако вскоре к ним примкнут и другие суда страны-агрессора.

По информации одесского сайта "Думская", прибывшие российские корабли — "Калининград", "Минск" и "Королев".

Военный корабль России
Военный корабль России
Корабли РФ в Черном море
Корабли РФ в Черном море

Кроме того, днем 9 февраля в Черном море ожидается пополнение: придут еще три большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий победоносец" и "Оленегорский горняк".

Зачем они здесь

По официальной информации Минобороны РФ, отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России примет участие в военно-морских учениях в Черном море. Помимо огромных судов, задействуют и другую технику: около 140 боевых кораблей, 60 самолетов, всевозможные боевые машины и до 10 000 военных.

Напомним, что западные СМИ в очередной раз предупредили об угрозе Украине со стороны России и даже назвали вероятную дату вторжения — 15 февраля. Журналисты отметили, что в этот день погода в нашей стране достигнет морозного пика и земля замерзнет, что якобы поможет российской армии быстрее продвигаться по бездорожью.

Также мы рассказывали, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ. Согласно их информации, в Москве рассматривают вероятность установления в Киеве так называемого "марионеточного режима".

Теги:
#Россия #Черное море #Корабли #Угроза РФ
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